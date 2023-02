Bakuriani (SID) - Snowboarder Noah Vicktor hat das WM-Finale im Slopestyle knapp verpasst. Als Zwölfter seiner Qualifikationsgruppe fehlten dem 21-Jährigen in Bakuriani/Georgien nur rund vier Punkte für den Einzug in die Medaillen-Entscheidung am Montag (10.00 Uhr). Auch WM-Neuling Moritz Breu (19) schied im Vorkampf aus.

"Aktuell überwiegt der Ärger", sagte Vicktor, der letztlich 20. wurde und damit vier Ränge vor Breu platziert war. Nach einem ordentlichen ersten Lauf hatte er im zweiten noch einmal angegriffen: "Das Finale wäre drin gewesen, aber ich bleibe am ersten Rail hängen." Das sei vor ihm schon anderen Athleten passiert, dennoch habe die Rennjury "leider" nicht mehr an besagtem Hindernis nachgebessert.

Der beste deutsche Slopestyler Leon Vockensperger hatte die WM wegen eines Augenhöhlenbruchs ebenso verpasst wie Leon Gütl und Leilani Ettel. Die Frauen mit Annika Morgan, die in dieser Weltcup-Saison schon auf dem Podest stand und zum erweiterten Favoritinnenkreis zählt, fahren ihre Quali am Sonntag.