München (SID) - Der legendäre ehemalige Skirennläufer Ingemar Stenmark hat Mikaela Shiffrin nach ihrem Rekordsieg im Weltcup in höchsten Tönen gelobt. "Sie ist so beeindruckend, sie ist großartig", sagte der Schwede, nachdem ihn die Amerikanerin mit ihrem 87. Sieg im Weltcup überholt hatte, der Nachrichtenagentur AFP. Stenmark verfolgte das entscheidende Rennen von Shiffrin im schwedischen Are nach eigenen Angaben am Fernseher.

Stenmark (66) betonte, er habe keine Probleme damit, dass er den Rekord nicht mehr halte. "Ich hatte den Rekord 34 Jahre lang und es ist nichts, woran ich oft gedacht habe - außer, als es auf einmal darum ging, als erst Lindsey Vonn nahe dran war, ihn zu brechen, und jetzt Shiffrin", sagte er. Davon abgesehen aber sei dies "eine Phase aus meiner Vergangenheit".