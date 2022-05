Nico Sturm ist mit der Colorado Avalanche in der nordamerikanischen Eishockey-Profiliga NHL mit einem Sieg ins Play-off-Viertelfinale gestartet.

Berlin (SID) - Nico Sturm ist mit der Colorado Avalanche in der nordamerikanischen Eishockey-Profiliga NHL mit einem Sieg ins Play-off-Viertelfinale gestartet. Der deutsche Center setzte sich mit seinem Team im ersten Duell mit den St. Louis Blues mit 3:2 nach Verlängerung durch. Josh Manson traf in der Overtime zum Sieg für Colorado. Sturm stand 8:41 Minuten auf dem Eis. Das zweite Spiel findet in der Nacht zu Sonntag statt.

Auch Titelverteidiger Tampa Bay Lightning ist erfolgreich ins Viertelfinale gestartet. Bei den Florida Panthers siegte Tampa Bay dank eines starken Schlussdrittels mit 4:1.