Planica (SID) - Eric Frenzel hat den nahenden Abschied von Hermann Weinbuch mit emotionalen Worten kommentiert. Die Vorstellung einer Nordischen Kombination ohne den langjährigen Bundestrainer sei für ihn "undenkbar", schrieb der Rekordweltmeister in seiner Kolumne auf sport.de. Er verspüre dem 62-Jährigen gegenüber "eine tiefe Dankbarkeit", Weinbuch habe ihn als 18-Jährigen in den Weltcup geholt "und seitdem bei meinen Erfolgen durchgängig begleitet".

Weinbuch hatte am Sonntag angekündigt, dass die WM in Planica nach 27 Jahren seine wahrscheinlich letzte als Chefcoach werde. "Aber zuvor werden wir im Team Deutschland alles daran setzen, Medaillen und Titel zu gewinnen, für uns und für unseren Bundestrainer", schrieb Frenzel.

Weinbuch ist seit 1996 im Amt, in seiner Ära feierten die Kombinierer sechs Olympiasiege und 15 WM-Titel. Allein Frenzel holte dreimal Olympia-Gold und sieben WM-Titel. "Hermann Weinbuch, ich kann mich jetzt schon für unsere großartige Zeit nur verneigen und herzlichen Dank sagen", so Frenzel weiter.

Auch für den 34 Jahre alten Frenzel könnte seine neunte WM indes die letzte werden. "Ich mache das davon abhängig, wie ich mich nach der WM oder nach der Saison fühle und wie es sich für mich richtig anfühlt", sagte der Familienvater vor dem Auftakt in Planica.

Frenzel und Co. haben in Slowenien insgesamt vier Medaillenchancen, die erste am Samstag im Einzel von der Normalschanze. Routinier Frenzel hat noch ein großes Ziel: In Planica kann er zum Nordischen Skisportler mit den meisten WM-Medaillen aufsteigen.

"Momentan habe ich gleich viele Medaillen wie Björn Dählie. Wenn ich es schaffe, diese eine noch zu holen, das wäre schon etwas Cooles", sagte der Sportsoldat, der wie der ehemalige norwegische Langläufer Dählie bislang 17 Medaillen bei Weltmeisterschaften gewonnen hat.

Nur zwei Frauen waren noch erfolgreicher: die norwegischen Langläuferinnen Marit Björgen (26 Medaillen) und Therese Johaug (19), die beide ihre Karriere bereits beendet haben.