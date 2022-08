Berlin (SID) - Der Weltcup-Auftakt der Rodler fällt der Fußball-WM in Katar zum Opfer. Wie der Weltverband FIL bekannt gab, sei die Entscheidung aufgrund der geringen Aussicht auf eine Live-TV-Übertragung der ursprünglich für den 26. und 27. November in Innsbruck angesetzten Wettbewerbe getroffen worden.

Der Weltcup-Kalender soll nun überarbeitet werden, über die neuen Daten und den Austragungsort der Wettbewerbe will die FIL zeitnah informieren. Das zweite Wettkampfwochenende, das für den 2. bis 4. Dezember angesetzt ist, soll hingegen wie geplant ebenfalls in Innsbruck stattfinden. Den Saisonhöhepunkt bilden die Weltmeisterschaften in Oberhof (27. bis 29. Januar 2023), das Weltcup-Finale steigt Mitte Februar in St. Moritz.

Die umstrittene Winter-WM der Fußballer in Katar findet vom 21. November bis 18. Dezember statt. Wegen des Turniers pausiert auch die Bundesliga nach dem 15. Spieltag bis Mitte Januar.