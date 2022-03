München (SID) - Skirennläuferin Kira Weidle hat im Super-G von Lenzerheide ein Erfolgserlebnis gefeiert. Die 26-Jährige fuhr in der Schweiz auf den guten siebten Platz und holte damit ihr bestes Saisonresultat in dieser Disziplin. Ihren ersten Weltcupsieg feierte am Samstag die Französin Romane Miradoli (27) vor Mikaela Shiffrin (USA/+0,38 Sekunden) und Olympiasiegerin Lara Gut-Behrami (Schweiz/+0,88).

Weidle, die nach ihrem Trainingssturz vergangene Woche in Crans Montana noch mit einigen gesundheitlichen Nachwehen kämpft, fehlte mehr als eine Sekunde aufs Stockerl. Bei den Winterspielen in Peking hatte sie sich mit Rang 15 zufrieden geben müssen.

Vor den Augen von Tennis-Star Roger Federer wurde das Rennen anfangs von einer Vielzahl an Stürzen überschattet, von den ersten zehn Starterinnen kamen nur fünf ins Ziel. "Das Rennen war schwierig, das hat mir schon leidgetan", sagte Federer im ZDF: "Ich bin ein Riesen-Skifan und wohne fünf Minuten weit weg."

Die kleine Kristallkugel für den Super-G-Weltcup sicherte sich die Italienerin Federica Brignone, da ihre erste Verfolgerin Elena Curtoni ebenfalls stürzte. Für Shiffrin war es nach dem Olympia-Debakel ein Befreiungsschlag, auch im engen Kampf um den Gesamtweltcup ist die Amerikanerin im Duell mit Petra Vlhova (18.) aus Slowenien wieder im Vorteil.

Am Sonntag findet in Lenzerheide noch ein Riesenslalom statt (ab 10.00 Uhr/ZDF).