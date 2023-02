Für Hermann Weinbuch wird die Nordische Ski-WM in Planica wohl die letzte als Bundestrainer der Nordischen Kombinierer.

Köln (SID) - Für Hermann Weinbuch wird die Nordische Ski-WM in Planica nach mehr als einem Vierteljahrhundert wohl die letzte als Bundestrainer der Nordischen Kombinierer. "Ja, ich denke schon", sagte der 62-Jährige am Sonntag auf die Frage, ob die am Dienstag beginnenden Titelkämpfe seine letzten als Chefcoach werden.

Weinbuch ist seit 1996 im Amt, in seiner Ära feierten die Kombinierer sechs Olympiasiege und 15 WM-Titel. Der erfahrene Coach will dem Deutschen Skiverband (DSV) aber erhalten bleiben. "Das wäre mein Wunsch. Aber man muss sehen, ob für mich eine Position zu finden ist. Ich schwebe da ein bisschen im Ungewissen", sagte der ehemalige Weltmeister.

Weinbuch hatte in der Vergangenheit schon häufiger an Rückzug gedacht. Bereits 2011 (!) hatte der DSV vermeldet, dass Weinbuch aus familiären Gründen seinen Abschied erklärt habe und der langjährige Assistent Ronny Ackermann nach den Winterspielen 2014 übernehmen werde - 2020 legte stattdessen Ackermann seine Aufgaben im Weltcup-Team nieder.

Da im Winter 2023/24 kein Großereignis ansteht - die folgende WM wird 2025 in Trondheim, Olympia 2026 für die Kombinierer in Val di Fiemme ausgetragen -, wäre nach Saisonende ein geeigneter Zeitpunkt für einen Trainerwechsel.