Peking (SID) - Fahnenträger Martin Fleig rechnet sich bei den Paralympischen Winterspielen in seiner Spezialdisziplin Biathlon große Chancen aus. "Ich weiß, wozu ich fähig bin. Ich muss es nur abrufen", sagte der 32 Jahre alte Freiburger vor der Eröffnungsfeier in Peking. Am Samstag (3.40 Uhr MEZ) greift Fleig in der Loipe nach der ersten deutschen Medaille.

Vor dem Sprint in der sitzenden Klasse über 6 km machen Fleig jedoch die Wetterbedingungen in Zhangjiakou zu schaffen. "Es ist sehr, sehr windig", sagte der Verwaltungsfachangestellte: "Speziell beim Schießen ist das ein Thema, wo man total akribisch arbeiten muss." Die Strecke gefalle ihm aber "sehr gut".

In der sitzenden Klasse der Frauen (3.00) peilt Anja Wicker eine Medaille an. Die Sprint-Weltmeisterin war nach dem Training am Donnerstag "sehr zufrieden", einschätzen könne sie ihre eigene Leistung aber noch nicht. Die 30-jährige Stuttgarterin sieht sich im Kampf um das Podium vor allem den starken US-Amerikanerinnen ausgesetzt.