Bundestrainer Horngacher setzt wie erwartet auf die Top-Athleten im Weltcup. Katharina Schmid führt die Frauen an.

Angeführt von ihrem glänzenden Weltcup-Trio gehen die deutschen Skispringer in die am Donnerstag in Oberstdorf beginnende 72. Vierschanzentournee (28. Dezember bis 6. Januar). Neben den im bisherigen Winter überaus starken Andreas Wellinger (Ruhpolding), Pius Paschke (Kiefersfelden) und Karl Geiger ( Oberstdorf) setzt Bundestrainer Stefan Horngacher wie erwartet noch auf Stephan Leyhe (Willingen) und Philipp Raimund ( Oberstdorf).

Aus dem bisherigen Weltcup-Aufgebot, das sich zur Tournee von sechs auf fünf Springer verkleinert, ist der deutsche Meister Martin Hamann (Aue) gestrichen worden. Dass der formschwache sechsmalige Weltmeister Markus Eisenbichler (Siegsdorf) nicht für den Tournee-Auftakt berücksichtigt wird, war bereits klar gewesen.

Der bislang letzte deutsche Tourneesieg durch Sven Hannawald (2001/02) liegt 22 Jahre zurück .Bis auf Raimund war in dieser Saison jedoch allen Tournee-Startern im Weltcup bereits mindestens ein Podest-Platz gelungen. Geiger (zweimal in Klingenthal) und Paschke (Engelberg) konnten sogar schon Springen gewinnen.

Entsprechend "zuversichtlich" blicke man dem traditionellen Saisonhöhepunkt entgegen, sagte Horngacher: "Gleichzeitig wissen wir aus der Erfahrung der letzten Jahre auch, dass wir bei der Tournee nichts erzwingen können – auch wenn die Vorleistungen gut waren. Daher wollen wir auch ein Stück weit gelassen und damit auch handlungsfähig bleiben."

Am Donnerstag findet in Oberstdorf die Qualifikation statt, am Freitag das erste Springen.

Parallel zu den Männern treten die Frauen erstmals beim "Two Nights Tournament", kurz TNT, an. Angeführt werden die Springerinnen bei dieser "halben" Tournee mit Springen in Garmisch-Partenkirchen (30. Dezember) und Oberstdorf (1. Januar) von Katharina Schmid ( Oberstdorf). Neben der Dreifach-Weltmeisterin von Planica zählen auch deren Gold-Kolleginnen aus Slowenien Selina Freitag (Oberwiesenthal), Luisa Görlich (Lauscha) und Anna Rupprecht (Degenfeld) zum deutschen Aufgebot.