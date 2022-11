Levi (SID) - Skirennläuferin Lena Dürr darf sich beim Saisonstart der Frauen im finnischen Levi berechtigte Hoffnungen auf ihren ersten Weltcupsieg im Slalom machen. Die 31-Jährige vom SV Germering führt nach einem starken ersten Durchgang komfortabel mit 0,45 Sekunden Vorsprung vor Anna Swenn Larsson aus Schweden und der amerikanischen Gesamtweltcupsiegerin Mikaela Shiffrin (+0,55 Sekunden).

Erst in der vergangenen Saison hatte Dürr in dem Skigebiet nördlich des Polarkreises ihre ersten beiden Podestplatzierungen im Slalom-Weltcup gefeiert. Für die Frauen ist das Rennen in Levi das erste dieses Winters.