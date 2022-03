Das deutsche Team hat beim Mannschafts-Wettbewerb im Rahmen des alpinen Weltcup-Finales in Courchevel/Meribel den beachtlichen dritten Platz belegt.

München (SID) - Das deutsche Ski-Team hat beim Mannschafts-Wettbewerb im Rahmen des alpinen Weltcup-Finales in Courchevel/Meribel den beachtlichen dritten Platz belegt. Im kleinen Finale setzten sich Lena Dürr, Antonia Kermer, Fabian Gratz und Julian Rauchfuss mit 3:1 gegen Norwegen durch.

Dürr und Rauchfuss gehörten bei den Olympischen Spielen in Peking zur deutschen Silber-Mannschaft. Linus Straßer und Alexander Schmid verzichteten beim Finale auf einen Start, sie wollten sich für die letzten Rennen im Riesenslalom am Samstag (Schmid) und Slalom am Sonntag (Straßer) schonen.

Im Finale besiegte die Schweiz, die zuvor im Halbfinale gegen Deutschland gewonnen hatte, ebenfalls mit 3:1 den Erzrivalen Österreich. Der Team-Wettbewerb beim Finale hat im Gegensatz zu Olympia oder einer WM nur eine geringe Bedeutung: Er zählt allein für den Nationen-Weltcup.

In den Team Events ist der Deutsche Skiverband (DSV) seit Jahren erfolgreich: In Courchevel/Meribel, im nächsten Februar WM-Ort, fuhr das deutsche Team zum sechsten Mal in Folge beim Weltcup-Finale auf das Podest. Bei der WM 2021 hatte die Deutschen außerdem Bronze gewonnen.