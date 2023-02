Oberhof (SID) - Gute Nachricht für die deutschen Biathleten: Johannes Kühn ist zwei Tage vor der Staffel bei der Heim-WM in Oberhof ins Training zurückgekehrt. Der 31-Jährige konnte am Donnerstag die offizielle Einheit der Männer in der Arena am Rennsteig ohne erkennbare Probleme absolvieren. Im Einzel am Dienstag hatte der formstarke Bayer aus gesundheitlichen Gründen pausieren müssen.

Kühn war zu WM-Beginn im Sprint und der Verfolgung mit den Rängen acht und sechs jeweils bester Deutscher. Bei voller Gesundheit ist er für die Staffel über 4x7,5 Kilometer am Samstag (11.45 Uhr/ARD und Eurosport) fest eingeplant.