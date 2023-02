Laura Nolte hat sich zwei Wochen nach ihrem Sturz bei der WM zurück in Bestform präsentiert und die Führung im Gesamtweltcup übernommen.

Köln (SID) - Zweierbob-Olympiasiegerin Laura Nolte hat sich zwei Wochen nach ihrem Sturz bei der WM zurück in Bestform präsentiert und die Führung im Gesamtweltcup übernommen. In Innsbruck feierte die 24-Jährige mit Bahnrekord im zweiten Lauf ihren zehnten Weltcupsieg im Zweisitzer, mit 1:45,18 Minuten hatte sie am Ende nur eine Hundertstelsekunde Vorsprung auf Teamkollegin und Weltmeisterin Kim Kalicki.

Nolte hatte nach dem ersten Durchgang nur auf Rang vier gelegen, sie schob sich dank Bahnrekord (52,41 Sekunden) aber noch vor Kalicki und übernahm damit sowohl die Führung in der Zweierbob-Wertung als auch im Gesamtweltcup. Die vorherige Gesamtführende Kaillie Humphries (USA), die bei der WM Bronze geholt hatte, konnte ihre Führung aus dem ersten Lauf nicht verteidigen und fiel noch auf Rang vier zurück (+0,13). Dritte wurde Melanie Hasler aus der Schweiz (+0,06).

"Es geht jetzt um alles, alles kommt auf das letzte Rennen an", sagte Nolte am ZDF-Mikrofon: "Irgendwie müssen wir nochmal unsere letzten Körner zusammensuchen und noch einmal Vollgas geben und dann haben wir es auch geschafft." Die Entscheidung fällt am 19. Februar im lettischen Sigulda.

Die dritte deutsche Starterin Lisa Buckwitz, die einen Tag zuvor ihren ersten Weltcupsieg im Monobob gefeiert hatte, fuhr in Innsbruck auf den fünften Platz.