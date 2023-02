Hamburg (SID) - Im Kampf um den Bundesliga-Aufstieg bleibt der Hamburger SV an Zweitliga-Spitzenreiter Darmstadt 98 dran. Die Hanseaten setzten sich gegen Erstliga-Absteiger Arminia Bielefeld mit 2:1 (1:0) durch und liegen weiterhin vier Punkte hinter den Hessen. Auch der Vorsprung auf den drittplatzierten 1. FC Heidenheim beträgt nach wie vor vier Zähler.

Vor 52.000 Zuschauern im Volksparkstadion erzielte Ludovit Reis in der 26. Minute den Führungstreffer. Nach dem Ausgleich durch Bastian Oczipka (51.) stellte Bakery Jatta sechs Minuten später den alten Abstand wieder her.

Die Norddeutschen hatten allerdings Glück, dass sich Schiedsrichter Daniel Siebert in der 22. Minute nach einem Zweikampf zwischen Jonas Meffert und Sebastian Vasiliadis nach Studium der TV-Bilder gegen einen Strafstoß entschied.

Der Sieg für die Mannschaft von Trainer Tim Walter war dennoch verdient. Die Ostwestfalen riskierten insbesondere in der ersten Halbzeit deutlich zu wenig, um das Tor der Gastgeber ernsthaft in Gefahr bringen zu können. Nach dem Seitenwechsel wurde die Partie lebhafter, in erster Linie, weil sich die Gäste in der Offensive mehr zutrauten.