Ingolstadt (SID) - Absteiger FC Ingolstadt hat sich mit einer Nullnummer von seinem Publikum in der 2. Fußball-Bundesliga verabschiedet. Die Schanzer kamen am 33. Spieltag gegen Hansa Rostock über ein 0:0 nicht hinaus. Zu finalen Saisonrunde am Sonntag kommender Woche (15. Mai) gastiert der FCI bei Hannover 96.

Das Tabellenschlusslicht aus Ingolstadt erwischte den besseren Start, agierte durchaus elanvoll. Die Gäste aus Norddeutschland hatten Probleme, ihren Rhythmus zu finden. Erst nach einer Viertelstunde kam der FC Hansa besser in Schwung.

Allerdings neutralisierten sich beide Teams im weiteren Verlauf, sodass Torchancen kaum herausgespielt wurden. Haris Duljevic (35.) besaß aufseiten der Rostocker die einzige klarere Gelegenheit in den ersten 45 Minuten. FCI-Torwart Robert Jendrusch parierte allerdings glänzend.

In der 55. Minute hatte Marcel Gaus für die Gastgeber die große Chance auf das 1:0, doch Hansa-Keeper Markus Kolke war auf dem Posten.