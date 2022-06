Magdeburg (SID) - Fußball-Zweitligist 1. FC Magdeburg hat einen neuen Vereinspräsidenten. Dr. Jörg Biastoch wurde ohne Gegenstimme in das Amt gewählt, das teilte der Aufsteiger am Mittwochabend mit. Der 58-Jährige tritt am 1. Juli die Nachfolge von Peter Fechner an, der sich nicht mehr zur Wiederwahl gestellt hatte. Fechner bleibt dem Klub als Ehrenpräsident erhalten.

Biastoch ist geschäftsführender Gesellschafter der Humanas-Gruppe und mit seinem Unternehmen Trikotpartner des 1. FC Magdeburg. Mit Beginn der Corona-Pandemie war er für den Verein zudem ehrenamtlich als Hygienebeauftragter tätig.