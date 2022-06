Köln (SID) - Zweitliga-Aufsteiger Eintracht Braunschweig hat Nachwuchsspieler Mehmet Ibrahimi von DFB-Pokalsieger RB Leipzig ausgeliehen. Wie der niedersächsische Fußballklub am Montag mitteilte, kommt der 19-Jährige für eine Saison.

"Mehmet ist fußballerisch sehr gut ausgebildet und wird für noch mehr Konkurrenzkampf auf der Position sorgen", sagte Eintracht-Geschäftsführer Peter Vollmann.

In der abgelaufenen Saison kam Linksaußen Ibrahimi in der U19-Bundesliga zum Einsatz. Ab der Rückrunde nahm der gebürtige Troisdorfer regelmäßig am Profitraining unter Domenico Tedesco teil.