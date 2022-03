Frankfurt am Main (SID) - Der 1. FC Nürnberg hat den direkten Anschluss an die Spitze der 2. Fußball-Bundesliga verpasst. Der Club kam am 27. Spieltag nicht über ein 1:1 (1:1) gegen Abstiegskandidat Dynamo Dresden hinaus. Mit mehr als einem Bein steht der FC Ingolstadt in der 3. Liga. Das Schlusslicht unterlag 0:1 (0:1) bei Holstein Kiel.

Fabian Nürnberger (12.) ließ den FCN mit seinem Führungstreffer noch auf den fünften Sieg in Serie hoffen. Doch Christoph Daferner (42.) glich aus und verhinderte, dass Nürnberg nach Punkten mit Darmstadt 98 auf Relegationsplatz drei gleichzog.

Der Drittletzte aus Dresden muss sich nach dem zehnten Spiel ohne Sieg nacheinander immer mehr auf die Teilnahme an der Abstiegs-Relegation einstellen.

Darauf hat Ingolstadt so gut wie keine Chance mehr. Die Schanzer warten mittlerweile seit sechs Partien auf einen Dreier und haben bereits 13 Punkte Rückstand auf Dresden. Alexander Mühling (38.) traf per Foulelfmeter für die Kieler, die vor der Begegnung viermal in Folge verloren hatten.

Der SC Paderborn hat sich am Sonntag endgültig aus dem Aufstiegsrennen verabschiedet. Das Team von Trainer Lukas Kwasniok verlor 0:1 (0:0) bei Jahn Regensburg und hat elf Punkte Rückstand auf den Relegationsrang. Die zuvor in sieben Pflichtspielen sieglosen Regensburger feierten den ersten Heimerfolg seit November des Vorjahres.