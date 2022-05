rmFußball-Zweitligist Darmstadt 98 hat auch einen weiteren Offensivspieler ligaunabhängig an sich gebunden.

Darmstadt (SID) - Fußball-Zweitligist Darmstadt 98 hat auch einen weiteren Offensivspieler ligaunabhängig an sich gebunden. Wie die Lilien mitteilten, verlängerte Außenstürmer Braydon Manu seinen auslaufenden Vertrag bis Sommer 2024. Auch Mittelstürmer Aaron Seydel hatte in dieser Woche sein Arbeitspapier unabhängig vom möglichen Aufstieg in die Bundesliga um zwei Jahre ausgeweitet.

"Ich spüre hier das absolute Vertrauen der handelnden Personen und fühle mich im Umfeld des Vereins extrem wohl", sagte Manu. Der Sportliche Leiter Carsten Wehlmann sprach von einem "Spielertyp, den man nicht so häufig findet und zudem passt Braydon charakterlich hervorragend in unser Gebilde, mit dem wir langfristig etwas aufbauen möchten."

Manu war im Sommer 2019 vom Halleschen FC nach Darmstadt gewechselt, in dieser Spielzeit sammelte er bei 20 Einsätzen acht Scorerpunkte.