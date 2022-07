Darmstadt 98 hat im ausverkauften Stadion am Böllenfalltor die ersten Punkte der neuen Zweitliga-Saison geholt.

Darmstadt (SID) - Darmstadt 98 hat im ausverkauften Stadion am Böllenfalltor die ersten Punkte der neuen Zweitliga-Saison geholt. Der letztjährige Aufstiegskandidat bezwang den SV Sandhausen am zweiten Spieltag mit 2:1 (1:1) und ist eine Woche nach dem Fehlstart gegen Jahn Regensburg (0:2) wieder in der Spur.

Braydon Manu (9.) und Marvin Mehlem (55.) trafen vor 13.620 Zuschauern für die Lilien. Der SVS, der mit einem überraschenden 2:1 gegen Bundesliga-Absteiger Arminia Bielefeld in die Saison gestartet war, kam durch Alexander Schirow (24.) nur zum zwischenzeitlichen Ausgleich.

Darmstadt war zunächst die klar bessere Mannschaft und ging verdient in Führung, als der starke Manu einen Blackout der Gäste-Abwehr nutzte und in den rechten Winkel traf. Wie aus dem Nichts gelang Sandhausen aber der Ausgleich durch den bis dahin unauffälligen Schirow. Nach der Pause legte Manu dann Mehlem das 2:1 mustergültig auf.