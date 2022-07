Darmstadt (SID) - Fußball-Zweitligist Darmstadt 98" itemprop="name" />Darmstadt 98 muss zu Saisonbeginn mehrere Wochen ohne Mathias Honsak auskommen. Wie die Lilien mitteilten, wurde beim offensiven Flügelspieler ein Knochen-Ödem im Rückenbereich diagnostiziert. Der 25 Jahre alte Österreicher hatte in der vergangenen Saison in 31 Partien drei Treffer sowie drei Vorlagen beigesteuert. Die Hessen starten am Samstag (13.00 Uhr/Sky) mit einem Auswärtsspiel bei Jahn Regensburg in die Saison.