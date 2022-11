Die Verhandlung vor dem Sportgericht des DFB um den Einspruch von Samir Arabi wird am Donnerstag ab 12.30 Uhr auf dem DFB-Campus stattfinden.

Frankfurt am Main (SID) - Die mündliche Verhandlung vor dem Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) um den Einspruch von Samir Arabi wird am Donnerstag ab 12.30 Uhr auf dem DFB-Campus stattfinden. Das gab der DFB am Mittwoch bekannt. Der Sport-Geschäftsführer des Zweitligisten Arminia Bielefeld hatte Einspruch gegen das Einzelrichterurteil vom Dienstag erhoben.

Arabi hatte sich in der Halbzeitpause des Spiels gegen den 1. FC Kaiserslautern (2:3) unsportlich gegenüber dem Schiedsrichterteam verhalten und war anschließend vom Unparteiischen Patrick Alt für den Rest des Spieles aus dem Innenraum verwiesen worden.

Wegen dieses unsportlichen Verhaltens war der 43-Jährige am Dienstag vom DFB mit einem Innenraumverbot für zwei Meisterschaftsspiele und einer Geldstrafe in Höhe von 6000 Euro belegt worden.