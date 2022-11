Frankfurt am Main (SID) - Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) hat das Urteil gegen Arminia Bielefelds Sport-Geschäftsführer Samir Arabi in einer mündlichen Verhandlung bestätigt. Arabi war wegen unsportlichen Verhaltens gegen den Schiedsrichter im Zweitligaspiel gegen den 1. FC Kaiserslautern (2:3) mit einem Innenraumverbot für zwei Meisterschaftsspiele und einer Geldstrafe in Höhe von 6000 Euro belegt worden. Dagegen hatte Arabi Einspruch eingelegt.

Ein Spiel Innenraumverbot hat der 43-Jährige bereits am Dienstagabend beim SC Paderborn abgesessen. Gegen die Entscheidung kann Arabi binnen einer Woche Berufung beim DFB-Bundesgericht einlegen.