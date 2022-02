Für Dynamo Dresden wird die Lage in der 2. Fußball-Bundesliga zunehmend brenzlig.

Dresden (SID) - Für Dynamo Dresden wird die Lage in der 2. Fußball-Bundesliga zunehmend brenzlig. Der Traditionsverein kam gegen den 1. FC Heidenheim am 23. Spieltag nur zu einem 1:1 (0:0). Nach dem sechsten Spiel in Folge ohne Sieg ist die Abstiegszone für die Sachsen bedrohlich nah. Der Tabellensechste aus Heidenheim wiederum verpasste die Chance, im Aufstiegsrennen den Druck auf die Spitzenteams zu erhöhen.

Stefan Schimmer (55.) brachte die Gäste von der Ostalb, bei denen Torgarant Tim Kleindienst gelbgesperrt fehlte, durchaus verdient in Führung. Dynamo-Torjäger Christoph Daferner (59./Handelfmeter) erzielte mit seinem zehnten Saisontreffer den Ausgleich.

Die 6792 Fans in Dresden sahen in den ersten 45 Minuten ein schwaches Zweitligaspiel. Heidenheim hatte klar mehr Spielanteile, die Torhüter auf beiden Seiten waren aber praktisch beschäftigungslos.

Nach dem Seitenwechsel wurde es ein anderes Spiel. Der eingewechselte Schimmer traf per Kopf zur Gästeführung in die lange Ecke. Dresden fand durch einen diskutablen Foulelfmeter ins Spiel zurück, die Schwarz-Gelben warfen sich nun in jeden Zweikampf und gewannen die Kontrolle über das Spiel.