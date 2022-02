Fußball-Zweitligist Fortuna Düsseldorf geht ohne Dragos Nedelcu in den Rest der Saison.

Düsseldorf (SID) - Fußball-Zweitligist Fortuna Düsseldorf geht ohne Dragos Nedelcu in den Rest der Saison. Der Leihvertrag für den Innenverteidiger mit FCSB Bukarest wurde laut einer Vereinsmitteilung vom Freitag vorzeitig aufgelöst, der 24-Jährige schließt sich in Rumänien nun Farul Constanta an. Für Düsseldorf hatte Nedelcu zehn Ligaspiele absolviert.