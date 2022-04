Düsseldorf (SID) - Fußball-Zweitligist Fortuna Düsseldorf hat den japanischen Nationalspieler Ao Tanaka fest verpflichtet. Der 23-Jährige, der zu Saisonbeginn per Leihe vom japanischen Erstligisten Kawasaki Frontale nach Düsseldorf gewechselt war, erhält einen Vertrag bis zum 30. Juni 2025. Für die Fortuna erzielte der Japaner in bislang 27 Pflichtspielen ein Tor.

"Ich fühle mich in Düsseldorf sehr wohl und hoffe, dass ich mit weiteren Toren und auch Vorlagen zum Erfolg des Teams beitragen kann", sagte Tanaka am Donnerstag. Sportvorstand Klaus Allofs verspricht sich einiges: "Wir sind davon überzeugt, dass Ao noch nicht am Ende seiner Entwicklung angekommen ist und wir in den nächsten Jahren viel Freude an ihm haben werden."