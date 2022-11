Fußball-Zweitligist Fortuna Düsseldorf hat den möglichen Sprung in die Aufstiegszone durch das Ende seiner Siegesserie verpasst.

Hannover (SID) - Fußball-Zweitligist Fortuna Düsseldorf hat den möglichen Sprung in die Aufstiegszone durch das Ende seiner Siegesserie verpasst. Die Rheinländer gingen beim 0:2 (0:2) im Verfolgerduell bei Hannover 96 nach vier Pflichtspielerfolgen nacheinander erstmals wieder geschlagen vom Platz. Die Hausherren dagegen zogen an Düsseldorf vorbei und rangieren in unmittelbar Nähe zum Relegationsrang.

Hannover machte vor 24.100 Zuschauern bereits vor der Pause alles klar. Havard Nielsen (34.) brachte mit seinem siebten Saisontor die Mannschaft von 96-Coach Stefan Leitl in Führung. Zwei Minuten vor dem Seitenwechsel erhöhte Cedric Teuchert mit seinem sechsten Saisontreffer.

Düsseldorf konnte an der Leine bei seiner fünften Auswärtsniederlage nicht an seine jüngsten Leistungen anknüpfen. Die Platzherren hingegen kehrten durch ihren fünften Heimerfolg nach dem 0:1 bei Spitzenreiter Darmstadt 98 wieder in die Erfolgsspur zurück.