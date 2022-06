Köln (SID) - Fußball-Zweitligist Fortuna Düsseldorf hat Jordy de Wijs (27) fest verpflichtet und den Innenverteidiger mit einem Vertrag bis 2026 ausgestattet. Der Niederländer, der in der vergangenen Rückrunde von den Queens Park Rangers an die Rot-Weißen ausgeliehen war, reiste am Dienstag ins Trainingslager in Oberösterreich. Zu den Modalitäten machte Düsseldorf keine Angabe.

"Die feste Verpflichtung von Jordy de Wijs hatte für uns in dieser Sommerpause Priorität", sagte Sportdirektor Christian Weber: "Wir sind sehr glücklich, dass wir Jordy wieder für uns gewinnen konnten – und stolz, dass sich ein Spieler wie er langfristig zur Fortuna bekannt hat."