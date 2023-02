Köln (SID) - Sportvorstand Dieter Hecking hat zum Einstand als neuer Trainer des Fußball-Zweitligisten 1. FC Nürnberg einen schmeichelhaften Sieg gefeiert. Im Kellerduell gegen den SC Sandhausen gelang dem Club ein später 1:0 (0:0)-Erfolg. Auch der SVS trat in Tomas Oral mit einem neuen Coach an der Seitenlinie an.

Der SC Paderborn verpasste derweil die Chance, sich zunächst auf den dritten Platz zu schieben. Die Ostwestfalen kamen bei Holstein Kiel über ein 1:1 (1:1) nicht hinaus. Mit 39 Punkten belegt der Ex-Bundesligist weiter den vierten Platz Hinter dem 1. FC Heidenheim (40 Zähler). Die Süddeutschen gastieren am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) bei Erstliga-Absteiger Arminia Bielefeld. Im dritten Samstagsspiel gewann der 1. FC Kaiserslautern 3:1 (1:0) gegen die SpVgg Greuther Fürth und wahrte seine Chancen im Aufstiegsrennen.

Maximilian Rohr (31.) brachte die Paderborner in Führung, doch Fabian Reese (66., Handelfmeter) sorgte für den Ausgleich der Schleswig-Holsteiner. Die Störche belegen mit 32 Punkten den siebten Tabellenplatz.

Terrence Boyd (22.) erzielte das 1:0 für die Roten Teufel vom Lauterer Betzenberg. Branimir Hrgota (62.) gelang das zwischenzeitliche 1:1, doch ein Doppelschlag durch Philipp Hercher (66.) und Kevin Kraus (69.) sorgte für die Entscheidung zugunsten des FCK. Ab der 29. Minute spielte Fürth nach der Gelb-Roten Karte für Simon Asta wegen wiederholten Foulspiels in Unterzahl.

In Nürnberg gelang Kwadwo Duah (86.) per Foulelfmeter der glückliche Siegtreffer. Sandhausen bleibt damit Tabellenletzter, Nürnberg (25 Punkte) verbesserte sich auf Rang zwölf. Hecking sah bei seinem Comeback 972 Tage nach seinem bislang letzten Spiel als Trainer, damals beim Hamburger SV gegen Sandhausen (1:5), eine äußerst dürftige Vorstellung seines Teams - und durfte dennoch jubeln.