Fußball-Zweitligist SC Paderborn ist erstmals in dieser Saison ohne eigenen Treffer geblieben und hat den Sprung an die Tabellenspitze verpasst.

Braunschweig (SID) - Fußball-Zweitligist SC Paderborn ist erstmals in dieser Saison ohne eigenen Treffer geblieben und hat den Sprung an die Tabellenspitze verpasst. Nach zuvor drei Pflichtspielsiegen in Folge kam die Mannschaft von Trainer Lukas Kwasniok bei Eintracht Braunschweig nur zu einem torlosen Remis. Für die formstarken Niedersachsen war es das siebte Ligaspiel in Folge ohne Niederlage.

Die Paderborner, die unter der Woche Bundesligist Werder Bremen im Pokal ausgeschaltet hatten, bleiben mit 26 Zählern auf Tabellenrang zwei. Der Hamburger SV, den die Ostwestfalen am kommenden Wochenende zum Topspiel empfangen, kann am Sonntag im Spiel gegen den 1. FC Magdeburg vorbeiziehen.

Dabei waren es die Hausherren, die bereits nach vier Minuten die große Chance auf die Führung hatten: Anton-Leander Donkor traf aus kurzer Distanz nur den Pfosten. Die Ostwestfalen antworteten prompt, Robert Leipertz schob den Ball hauchzart am Tor vorbei (6.).

Die Partie verflachte in der Folge, der SCP schaffte es mit der besten Offensive der Liga nicht, seinen großen Ballbesitzanteil in Tore umzumünzen.