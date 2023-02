Fußball-Zweitligist 1. FC Nürnberg muss in den kommenden Wochen auf Lukas Schleimer verzichten.

Nürnberg (SID) - Fußball-Zweitligist 1. FC Nürnberg muss in den kommenden Wochen auf Lukas Schleimer verzichten. Der Offensivspieler hat beim Sieg gegen den SV Sandhausen (1:0) einen Innenbandriss im Knie erlitten. Fehlen wird im Training vor dem Spiel beim Hamburger SV am Samstag (13.00 Uhr/Sky) auch Enrico Valentini (Risswunde am Knie), der ohnehin rotgesperrte Verteidiger.