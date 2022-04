Schalke 04 richtet sich vor dem Aufstiegsduell in der 2. Fußball-Bundesliga gegen den 1. FC Heidenheim auf herausfordernde 90 Minuten ein.

Gelsenkirchen (SID) - Schalke 04 richtet sich vor dem Aufstiegsduell in der 2. Fußball-Bundesliga gegen den 1. FC Heidenheim auf herausfordernde 90 Minuten ein. "Ihr Spiel ist sehr laufstark, unbequem, robust. Wir haben Respekt vor dem, was auf uns zukommt", sagte Sportdirektor Rouven Schröder am Donnerstag, "es wird ein harter Fight."

Fehlen wird den Königsblauen am Samstag (13.30 Uhr/Sky) Mittelfeldspieler Victor Palsson nach einem positiven Coronatest. Bei Offensivmann Rodrigo Zalazar, der zuletzt wegen einer Fußprellung pausierte, geht Trainer Mike Büskens dagegen davon aus, "dass er uns wieder zur Verfügung steht".

Beim Aufeinandertreffen zwischen dem Tabellenvierten Schalke (50 Punkte) und dem Siebten aus Heidenheim (45) setzt Büskens auf große Unterstützung von den Rängen: "Unabhängig vom Gegner spielen wir doch alle lieber vor einem vollen Stadion. Wir leben davon, dass uns die Arena - vor allem in schwierigen Momenten - pusht. Wir freuen uns auf die größte Kulisse, die wir in dieser Saison hatten."

Mit einem möglichen Scheitern beschäftigt sich der Interimscoach nicht, Büskens denkt positiv. "Es ist knapp vier Wochen her, dass wir sieben Punkte hinter den ersten drei Plätzen lagen. Damals war der Druck mindestens genauso groß wie jetzt", sagte der 54-Jährige: "Wir können viel mit unserer Mannschaft erreichen. Deshalb empfinde ich die Situation eher als Chance, weniger als Druck."