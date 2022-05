Der 1. FC Heidenheim hat seine achte Saison in der 2. Fußball-Bundesliga nach einem Einbruch im Schlussspurt doch noch versöhnlich abgeschlossen.

Heidenheim an der Brenz (SID) - Der 1. FC Heidenheim hat seine achte Saison in der 2. Fußball-Bundesliga nach einem Einbruch im Schlussspurt doch noch versöhnlich abgeschlossen. Das Team von Trainer Frank Schmidt besiegte am letzten Spieltag den Karlsruher SC mit 2:0 (2:0) und belegte den sechsten Rang.

Es war der zweite Dreier in Folge nach vier Spielen mit nur einem Punkt. Für den KSC war es die siebte Partie in Serie ohne Sieg. Kevin Sessa (38./42.) erzielte die Tore für die heimstarken Heidenheimer.

Die Gäste hatten zunächst mehr vom Spiel und erarbeiteten sich die Mehrzahl der Torchancen. Der künftige Bochumer Philipp Hofmann (5.) und Kilian Jakob (36.) trafen Aluminium. Etwas überraschend gelang Sessa die Heidenheimer Führung. Nur vier Minuten später legte er mit seinem zweiten Saisontreffer nach.