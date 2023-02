Heidenheim an der Brenz (SID) - Fußball-Zweitligist 1. FC Heidenheim hat den im Sommer auslaufenden Vertrag mit Stürmer Stefan Schimmer verlängert. Wie die Heidenheimer am Freitag bekannt gaben, unterschrieb der 28-Jährige einen Kontrakt bis 2026. Schimmer spielt seit 2019 für die Mannschaft von Trainer Frank Schmidt und erzielte in der laufenden Saison in 19 Zweitliga-Begegnungen zwei Tore.