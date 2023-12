Fußball-Zweitligist Hertha BSC hat den Vertrag mit Ersatztorwart Robert Kwasigroch bis 2027 verlängert. Das teilten die Berliner am Freitag mit. Kwasigroch kam bereits im Alter von 13 Jahren zur Hertha und wurde überwiegend in der U23 eingesetzt, in der 2. Bundesliga debütierte er im September gegen Eintracht Braunschweig (3:0).

"Robert ist ein Eigengewächs, das sich in den zurückliegenden Monaten sehr gut entwickelt hat. Er hat gezeigt, dass wir uns auf ihn verlassen können. Deswegen freuen wir uns, dass wir ihn langfristig an uns binden konnten", sagte Sportdirektor Benjamin Weber.