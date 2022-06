Kiel (SID) - Holstein Kiel hat sich die Dienste von Timo Becker gesichert. Der 25 Jahre alte Verteidiger wechselt vom Bundesliga-Aufsteiger Schalke 04 zum Fußball-Zweitligisten und unterschreibt einen Vertrag bis Sommer 2025. Zuletzt war Becker an Hansa Rostock ausgeliehen.

"Mit Timo Becker bekommen wir einen dynamischen und körperlich robusten Spieler für unsere Defensive", sagte Holsteins Sportchef Sport Uwe Stöver: "Er ist variabel in der Innenverteidigung und auch rechts außen in der Viererkette einsetzbar und hat in den vergangenen Spielzeiten bewiesen, dass er uns direkt helfen kann."

Bislang kann Becker 49 Spiele in der 1. und 2. Fußball-Bundesliga vorweisen.