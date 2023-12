Der Hamburger SV muss im Kampf um den Aufstieg in die Bundesliga erneut lange auf Kapitän Sebastian Schonlau (29) verzichten. Der Abwehrchef hat zuletzt beim 2:0 beim 1. FC Nürnberg einen "Sehnen- und Faszieneinriss in der linken Wade" erlitten, wie der Klub am Donnerstag bekannt gab: "Diese Verletzung zieht eine mehrwöchige Ausfallzeit nach sich".

Zum Start in die Rückrundenvorbereitung am 2. Januar wird Schonlau damit fehlen. Schonlau war in der Hinrunde wegen einer langwierigen Verletzung in der rechten Wade bereits lange ausgefallen.

Der HSV hat als Tabellendritter vier Punkte Rückstand auf Holstein Kiel, zwei Punkte fehlen zum Stadtrivalen FC St. Pauli. Die Mannschaft von Trainer Tim Walter muss zum Start der Rückrunde am 20. Januar bei Schalke 04 ran.