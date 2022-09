Fußball-Zweitligist Jahn Regensburg hat zum Ende des Transferfensters in Dario Vizinger einen weiteren Offensivspieler verpflichtet.

Regensburg (SID) - Fußball-Zweitligist Jahn Regensburg hat zum Ende des Transferfensters in Dario Vizinger einen weiteren Offensivspieler verpflichtet. Der kroatische Stürmer (24) wird für eine Saison vom österreichischen Bundesligisten Wolfsberger AC ausgeliehen. Vizinger erzielte in 65 Partien in der höchsten österreichischen Spielklasse elf Tore und gab zehn Vorlagen.