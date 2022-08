Kaiserslautern (SID) - Fußball-Zweitligist 1. FC Kaiserslautern hat Philipp Klement vom Bundesligisten VfB Stuttgart verpflichtet. Dies teilten die Klubs am Donnerstag mit, ohne Angaben zur Vertragslaufzeit oder Ablösesumme zu machen.

Klement war in der vergangenen Saison an den Zweitligisten SC Paderborn ausgeliehen, sein Vertrag in Stuttgart lief noch bis 2023. Für den FCK hat der 29-Jährige bereits in der Jugend gespielt.