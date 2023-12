Nach knapp 30 Minuten Unterbrechung ist das Kellerduell in der 2. Fußball-Bundesliga zwischen Hansa Rostock und Schalke 04 fortgesetzt worden.

Nach knapp 30 Minuten Unterbrechung ist das Kellerduell in der 2. Fußball-Bundesliga zwischen Hansa Rostock und Schalke 04 fortgesetzt worden. Zuvor hatte Schiedsrichter Nicolas Winter die beiden Mannschaften beim Stand von 0:0 in der 41. Spielminute in die Kabinen geschickt, nachdem es auf den Rängen zu Pöbeleien der Fangruppen gekommen war. Die Polizei musste einschreiten.

"Im Gästeblock wurde durch Gästefans eine Glasabtrennung zerstört", teilte die Rostocker Polizei auf der Plattform X mit: "Einige Fans konnten so in den Pufferblock zur Südtribüne gelangen. Polizeikräfte mussten zwischen dem Heim- und Gästefanbereich eingesetzt werden."

Bereits nach vier Minuten hatte der Referee die Partie wegen des Abbrennens von Pyrotechnik für knapp zwei Minuten unterbrochen.