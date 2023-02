Kiel (SID) - Fußball-Zweitligist Holstein Kiel hat den auslaufenden Vertrag mit Angreifer Finn Porath (25) um drei Jahre bis Sommer 2026 verlängert. Das gab der Tabellenachte am Mittwoch bekannt. Porath war 2019 vom Hamburger SV zu den Störchen gewechselt.

"Finn Porath hat sich in den vergangenen Jahren in unserem Team sehr gut entwickelt", sagte Sport-Geschäftsführer Uwe Stöver: "Auf seine fußballerischen Fähigkeiten und seine professionelle Einstellung wollen wir auch in Zukunft setzen."