Heidenheim an der Brenz (SID) - Torjäger Tim Kleindienst hat den 1. FC Heidenheim mit einem Dreierpack an die Tabellenspitze in der 2. Fußball-Bundesliga geführt. Die Mannschaft von Trainer Frank Schmidt setzte sich am Freitagabend nach einem 0:2-Rückstand gegen den Karlsruher SC noch mit 5:2 (2:2) durch und überholte zunächst Darmstadt 98 und den Hamburger SV.

Kleindienst sorgte mit seinen Saisontoren 17 bis 19 (38./45.+1/49.) fast im Alleingang für den zehnten Heimsieg der zu Hause weiter ungeschlagenen Heidenheimer. Zudem trafen Florian Pick (62.), der zuvor zweimal die Vorarbeit geleistet hatte, und Kevin Sessa (88.). Für den KSC, der vor einer Woche den HSV mit 4:2 besiegt hatte, endete eine Serie von fünf Dreiern.

Leon Jensen (14.) und Mikkel Kaufmann (23.) hatten die Gäste vor 12.500 Zuschauern mit 2:0 in Führung gebracht. Der KSC sah in der höchst unterhaltsamen Partie schon wie der sichere Sieger aus: Zunächst traf Jensen im Nachschuss, nachdem Kaufmann an Torhüter Kevin Müller gescheitert war. Dann schloss Kaufmann eine schnelle Umschaltsituation mit dem 2:0 ab.

Doch Kleindienst brachte die Gastgeber zurück ins Spiel: Mit zwei Distanzschüssen stellte der 27-Jährige noch vor der Halbzeitpause alles wieder auf null. Dann bescherte sein Kopfball den Heidenheimern die 3:2-Führung. Pick und Sessa erhöhten mit weiteren Distanzschüssen.