Heidenheim an der Brenz (SID) - Erzgebirge Aue hat das letzte Fünkchen Hoffnung auf den Klassenerhalt in der 2. Fußball-Bundesliga am Leben gehalten. Das Team von Trainer Pawel Dotschew gewann nach vier Niederlagen in Serie beim heimstarken 1. FC Heidenheim überraschend mit 2:0 (0:0) und verkürzte den Rückstand auf Dynamo Dresden auf dem Relegationsplatz auf sieben Punkte.

Dennoch braucht es für den Ligaverbleib an den letzten vier Spieltagen einen fast perfekten Endspurt. Ben Zolinski (54., 80.) sorgte mit seinem Doppelpack für den zweiten Auswärtssieg der Saison. Die erschreckend schwachen Heidenheimer verspielten ihrerseits mit der erst zweiten Heimniederlage die letzten vagen Aufstiegschancen, im Endspurt geht es nur noch um einen versöhnlichen Abschluss.

In einer äußerst zerfahrenen ersten Halbzeit hatte Heidenheims Christian Kühlwetter bereits nach 40 Sekunden die einzig nennenswerte Gelegenheit, zielte aber Zentimeter zu hoch. Auch nach dem Wechsel blieb die Partie auf überschaubarem Niveau. Vor allem Heidenheim enttäuschte auf ganzer Linie, Aue überzeugte zumindest kämpferisch. Zolinski traf erst nach einem Freistoß aus dem Gewühl, ehe er allein vor dem Tor die Nerven behielt.