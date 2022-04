Heidenheim an der Brenz (SID) - Offensivspieler Robert Leipertz wird Fußball-Zweitligist 1. FC Heidenheim nach Saisonende verlassen. Wie der Tabellenachte am Dienstag mitteilte, konnten sich der Klub und der 29-Jährige nicht auf eine Verlängerung des zum 30. Juni auslaufenden Vertrags einigen. Leipertz war im Januar 2019 vom FC Ingolstadt nach Heidenheim gewechselt. In der laufenden Spielzeit gelangen ihm sechs Treffer.