Abwehrspieler Tobias Müller kehrt zum Fußball-Zweitligisten 1. FC Magdeburg zurück. Der 29-Jährige wechselt vom Ligakonkurrenten SC Paderborn zum FCM, wie der Verein am Dienstag mitteilte. Müller hatte bereits von 2018 bis 2022 für die Magdeburger gespielt. In der laufenden Saison kam Müller in zehn Liga-Partien für die Ostwestfalen zum Einsatz.