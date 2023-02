Darmstadt (SID) - Spitzenreiter Darmstadt 98 muss im Ausstiegsrennen der 2. Fußball-Bundesliga bis auf Weiteres auf Innenverteidiger Patric Pfeiffer verzichten. Der 23-Jährige zog sich beim 4:0-Auswärtssieg beim SV Sandhausen einen Muskelbündelriss im Oberschenkel zu. Das teilten die seit 20 Pflichtspielen ungeschlagenen Hessen am Sonntagvormittag mit, ohne die voraussichtliche Ausfallzeit zu konkretisieren.

Damit fällt Pfeiffer auch für das Derby im DFB-Pokal-Achtelfinale bei Europa-League-Sieger Eintracht Frankfurt am Dienstag (20.45 Uhr/Sky und ARD) aus. Der Defensivmann hatte bereits beim Jahresauftakt gegen Jahn Regensburg (2:0) wegen eines Zehenbruchs pausieren müssen. In Sandhausen war Pfeiffer zur Halbzeit eingewechselt worden, ehe er das Spielfeld in der 86. Minute verletzungsbedingt wieder verlassen musste.