Hamburg (SID) - Fußball-Zweitligist FC St. Pauli muss in den kommenden Wochen auf seinen Offensivspieler Maximilian Dittgen verzichten. Wie der Aufstiegskandidat am Montag mitteilte, zog sich der 27-Jährige im DFB-Pokalspiel am vergangen Dienstag bei Union Berlin (1:2) eine Muskelverletzung im rechten Oberschenkel zu.

Damit steht Dittgen seinem Klub "bis auf Weiteres" nicht zur Verfügung. In der laufenden Saison erzielte er für die Hamburger in 19 Liga-Spielen vier Tore, hinzu kamen drei Assists.