Frankfurt am Main (SID) - Darmstadt 98 muss im Aufstiegsrennen der 2. Fußball-Bundesliga zwei Partien auf Mittelfeldspieler Klaus Gjasula verzichten. Das DFB-Sportgericht hat den 32-Jährigen nach seiner Roten Karte im Spitzenspiel bei Werder Bremen am Samstag (0:1) wegen "rohen Spiels" gesperrt. Schiedsrichter Robert Schröder hatte sich nach einem Hinweis des Videoassistenten und der Ansicht der Bilder in der 23. Spielminute für den Platzverweis entschieden. Der Klub hat dem Urteil zugestimmt.