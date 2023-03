Nach der dritten Auswärtsniederlage nacheinander droht der 1. FC Kaiserslautern den Anschluss an die Aufstiegsplätze zu verlieren.

Magdeburg (SID) - Nach der dritten Auswärtsniederlage nacheinander droht der 1. FC Kaiserslautern den Anschluss an die Aufstiegsplätze in der 2. Fußball-Bundesliga zu verlieren. Die Mannschaft von Trainer Dirk Schuster verlor das Aufsteigerduell beim 1. FC Magdeburg 0:2 (0:1) und verpasste es, zumindest vorläufig näher an den Relegationsplatz heranzurücken. Der FCM dagegen bestätigte seinen Aufwärtstrend und setzte sich weiter von der Gefahrenzone ab.

Moritz-Broni Kwarteng (41.) und Tatsuya Ito (65.) erzielten die Tore für die Magdeburger, die den dritten Sieg aus den vergangenen vier Spielen holten. Bei Kaiserslautern bereitet dagegen die Offensive etwas Sorge: Zum dritten Mal in Folge blieben die Pfälzer auswärts ohne Treffer.

Magdeburg machte von Beginn an klar, dass die düstere Heimserie ein Ende haben sollte. Zuletzt hatte die Mannschaft von Trainer Christian Titz im Oktober im eigenen Stadion gewonnen, also drängte der FCM direkt auf den Führungstreffer.

Mohammed El Hankouri (11.) scheiterte mit einer Direktabnahme an FCK-Torhüter Andreas Luthe, der wenig später auch einen Distanzschuss des Magdeburgers abwehrte (12.). Beim 1:0 legte Luc Castaignos den Ball für Jason Ceka ab, dessen Zuspiel Kwarteng verwertete.

Erst nach der Pause kam Kaiserslautern durch Terrence Boyd (56.) zu einer Ausgleichschance. Dennoch geriet Magdeburg auch in dieser Phase kaum unter Druck, sondern bestimmte das Spiel mit viel Ballbesitz und Kontrolle. Ito erhöhte nach toller Kombination.