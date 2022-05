Im Kampf um den letzten noch fehlenden Punkt zur direkten Rückkehr in die Bundesliga will Bremens Trainer Ole Werner nicht auf Ergebnis spielen.

Bremen (SID) - Im Kampf um den letzten noch fehlenden Punkt zur direkten Rückkehr in die Fußball-Bundesliga will Werder Bremens Trainer Ole Werner nicht auf Ergebnis spielen lassen. "Wir bleiben bei unserer Art des Fußballs, man kann nicht auf 0:0 spielen", sagte der Coach der Hanseaten vor dem letzten Zweitliga-Heimspiel des Tabellenzweiten am Sonntag (15.30 Uhr/Sky) gegen Jahn Regensburg.

Den Norddeutschen reicht ein Unentschieden gegen die seit sechs Spielen sieglosen Gäste, um die Verfolger Hamburger SV und Darmstadt 98 sicher hinter sich zu lassen. Nur bei einer Bremer Heimniederlage könnten die beiden Rivalen, eigene Siege vorausgesetzt, an den Grün-Weißen vorbeiziehen.

Wieder seinen Platz als Abwehrchef soll im mit 42.100 Zuschauern ausverkauften Weserstadion Ömer Toprak einnehmen. Der Mannschaftskapitän hatte am vergangenen Sonntag beim 3:0-Sieg der Bremer bei Erzgebirge Aue wegen Wadenproblemen schon frühzeitig das Spielfeld verlassen müssen, konnte aber in den vergangenen Tagen problemlos am Training teilnehmen.